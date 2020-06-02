«الشورى» يطالب بتحقيق نسبة السعودة في القطاعات المنفذة للفعاليات الترفيهية

طالب مجلس الشورى- في قرار أصدره اليوم الثلاثاء- من الهيئة العامة للترفيه، بتحقيق نسبة السعودة في القطاعات المنفذة لفعاليات والبرامج الترفيهية.

وتضمن القرار- وفق حساب المجلس على تويتر- «إلزام القطاعات المنفذة للفعاليات والبرامج الترفيهية بتحقيق نسب السعودة وفق الأنظمة المرعية، وذلك بما يسهم في توفير فرص وظيفية أعلى للمواطنين، وبما ينمي المحتوى المحلي كمًا وكيفًا».

جاء ذلك، خلال الجلسة العادية الثانية والأربعين للسنة الرابعة من الدورة السابعة، التي انعقدت «عن بُعد» برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ.

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وكان المجلس وافق، اليوم، على إحلال اسم «الديوان العام للمحاسبة» محل اسم «ديوان المراقبة العامة» أينما ورد في نظام ديوان المراقبة العامة، وغيره من الأنظمة والتنظيمات والمراسيم والأوامر والقرارات واللوائح والتعليمات.

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