ضبط 5064 عبوة مشروبات طاقة بمستودع مخالف في أبرق الرغامة

أغلقت بلدية أبرق الرغامة الفرعية مستودعا عشوائيا بحي "وادي مريخ"، بعد رصد جملة من المخالفات الصحية، فيما جرى التحفظ على 5064 عبوة من الحليب والمشروبات التي ضبطت في الموقع. وأوضح رئيس بلدية أبرق الرغامة المهندس سعد محمد القحطاني، أن الفرق الرقابية ضمن جولاتها المتواصلة لحماية أمن وسلامة الغذاء المُقدم للسكان رصدت مستودعاً مخالفا يمارس نشاطه المخالف دون الحصول على رخصة بلدية، وذلك بمشاركة مندوب هيئة الغذاء والدواء، حيث جرى رصد 5064 عبوة من الحليب والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة سحب منها عينات للتأكد من صلاحيتها، مضيفاً أن من ضمن المخالفات تشغيله لعمالة لا يحملون شهادات صحية أو لديهم شهادات منتهية، فضلاً عن عدم ارتداء زي موحد نظيف للعاملين أو قفازات أو كمامة بالإضافة لتدني مستوى النظافة العامة، وتداول المضبوطات بطريقة غير صحية داخل الموقع، إلى جانب تجاوزات كبيرة تتعلق بسلامة المبنى وعدم تحقيقه لأدنى الاشتراطات البلدية وغيرها، حيث جرى إغلاق الموقع واستكمال الاجراءات النظامية.



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