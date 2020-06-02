مصادرة 405 كيلوات من الخضروات والمعسل المغشوش في جدة

ضمن الجولات المتواصلة على الباعة الجائلين بنطاق خزام لمنع ممارسات البيع العشوائي أسفرت حملة ميدانية نفذتها بلدية خزام الفرعية عن مصادرة 350 كيلو من الخضروات والفواكه وإتلاف 55 كيلو من المعسل وذلك بمشاركة الجهات الأمنية. وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد جابر الزهراني، أن فرق الرقابة الميدانية رصدت عددا من الباعة الجائلين بحي "غليل" حيث جرى مصادرة 250 كجم من الخضروات والفواكه وإتلاف 7 بسطات و5 عربات مخالفة، وفي حي "الوزيرية" التابع للنطاق بين الزهراني أن الفرق الميدانية صادرة 100 كجم من الخضروات والفواكه، وإتلاف 4 عربات مخالفة تقوم بالبيع العشوائي بالحي.

من جهة أخرى أضاف رئيس بلدية خزام أن فرق المراقبة وبمشاركة البحث الجنائي، ضبط محلين مخالفين لبيع منتجات التبغ في حي القريات حيث جرى إتلاف 55 كجم من المعسل، و8 كجم من مادة التبغ و30 عبوة بنكهات متعددة جاهزة للتصنيع. وأكد المهندس الزهراني، سعي البلدية إلى تكثيف الرقابة من خلال الحملات المتواصلة بالنطاق للحفاظ على الصحة العامة بتطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية.