مصادرة 405 كيلوات من الخضروات والمعسل المغشوش في جدة

من جهة أخرى أضاف رئيس بلدية خزام أن فرق المراقبة وبمشاركة البحث الجنائي، ضبط محلين مخالفين لبيع منتجات التبغ في حي القريات حيث جرى إتلاف 55 كجم من المعسل، و8 كجم من مادة التبغ و30 عبوة بنكهات متعددة جاهزة للتصنيع. وأكد المهندس الزهراني، سعي البلدية إلى تكثيف الرقابة من خلال الحملات المتواصلة بالنطاق للحفاظ على الصحة العامة بتطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية.
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