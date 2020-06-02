تعامل مع “شاشة الطائرة” بيدك اليسرى

2020-06-02

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

نصح استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور محمد عبدالحق المسافرين عبر الرحلات الدولية في حال بدئها -في القريب العاجل- ورغبتهم في مشاهدة التلفاز عبر الشاشة الإلكترونية التي أمامهم بضرورة استخدام اليد اليسرى عند التعامل مع أزرار الشاشة، والحرص على تعقيم اليدين بالجل الكحولي ضمانًا لعدم اكتساب أي فيروس قد يتواجد على الأسطح مع ضرورة تكريس هذه التوجيهات عند الأطفال.

وبيّن أن الإجراءات الوقائية التي اتخذتها شركات الطيران سواء في المطارات أو داخل الطائرة كبيرة وملموسة، ولكن الأفضل أيضًا أن يتقيد الفرد بالتدابير التي تخصه ومنها ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي بما يضمن سلامة المسافر من محطة إقلاعه وإلى هبوطه والوصول إلى منزله.

Advertisements

ونوّه أنه عند الوصول إلى البيت يكون أول إجراء هو غسل اليدين بالماء والصابون، وبعدها بفترة يمكن الاستحمام وتغيير الملابس مع ضرورة غسل تلك الملابس لكونها تعرضت للمحيط الخارجي والأجواء الحارة والتعرّق.

تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على

شارك الخبر









