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عُمان تسجل 576 إصابة جديدة بفيروس كورونا
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان عن تسجيل (576) خمسمائة وستًا وسبعين حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا، منها مائتان وتسع (209) حالات لعمانيين، وثلاثمائة وسبع وستون (367) حالة لغير عمانيين.
وبذلك يرتفع عدد الحالات المصابة في السلطنة إلى 12,799 حالة، تعافى منهم 2,812 فيما بلغ عدد الوفيات 59 حالة.
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