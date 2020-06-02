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2020-06-02 596 إصابة جديدة بـ كورونا في الإمارات و887 في الكويت متابعات الخليج 365 - متابعة أعلنت الإمارات، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 596 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و388 حالة شفاء. كما أعلنت الكويت عن تسجيل 887 إصابة جديدة وشفاء نصف إجمالي المصابين. Advertisements ويواجه العالم، منذ يناير 2020، أزمة حادة ناجمة عن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد “COVID-19″، الذي أدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.



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