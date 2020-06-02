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اقترب عدد الوفيات بسبب مرض كوفيد-19 في المملكة المتحدة، من 50 ألفًا يوم الثلاثاء، وهو رقم يبعث على التشاؤم بالنسبة لرئيس الوزراء بوريس جونسون، في الوقت الذي يتخذ فيه تحركات لتخفيف إجراءات العزل العام بسبب فيروس كورونا.
ووفق "رويترز"، وصل عدد الوفيات الآن إلى 49646؛ بما في ذلك بيانات شهادات الوفاة من إنجلترا وويلز حتى 22 مايو، والتي نشرت يوم الثلاثاء، والأرقام السابقة من اسكتلندا وأيرلندا الشمالية، والوفيات التي وقعت في الآونة الأخيرة بالمستشفيات في إنجلترا.فيروس كورونا الجديد
02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441 01:59 PM
رويترز: رقم يبعث على التشاؤم لرئيس الوزراء جونسونوفيات كوفيد-19 في بريطانيا تقترب من 50 ألفًا
اقترب عدد الوفيات بسبب مرض كوفيد-19 في المملكة المتحدة، من 50 ألفًا يوم الثلاثاء، وهو رقم يبعث على التشاؤم بالنسبة لرئيس الوزراء بوريس جونسون، في الوقت الذي يتخذ فيه تحركات لتخفيف إجراءات العزل العام بسبب فيروس كورونا.
ووفق "رويترز"، وصل عدد الوفيات الآن إلى 49646؛ بما في ذلك بيانات شهادات الوفاة من إنجلترا وويلز حتى 22 مايو، والتي نشرت يوم الثلاثاء، والأرقام السابقة من اسكتلندا وأيرلندا الشمالية، والوفيات التي وقعت في الآونة الأخيرة بالمستشفيات في إنجلترا.
، وفيات كوفيد-19 في بريطانيا تقترب من 50 ألفًا ،
المصدر : الخليج 365
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