محمد بن مسعود - الدمام - 22 حالة وفاة ترفع الإجمالي إلى 1663 سجلت إندونيسيا 609 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 27549 حالة. وأوضحت وزارة الصحة الإندونيسية أن 22 حالة وفاة جديدة مرتبطة بمرض "كوفيد-19" الناتج عن الإصابة بالفيروس؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 1663 حالة؛ في حين تعافى من المرض 7935 مريضًا إجمالًا.إندونيسيا فيروس كورونا الجديد 02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441 01:54 PM Advertisements 22 حالة وفاة ترفع الإجمالي إلى 1663 إندونيسيا: 609 إصابات جديدة بكورونا إندونيسيا: 609 إصابات جديدة بكورونا سجلت إندونيسيا 609 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 27549 حالة. وأوضحت وزارة الصحة الإندونيسية أن 22 حالة وفاة جديدة مرتبطة بمرض "كوفيد-19" الناتج عن الإصابة بالفيروس؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 1663 حالة؛ في حين تعافى من المرض 7935 مريضًا إجمالًا. الكلمات المفتاحية ، إندونيسيا: 609 إصابات جديدة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

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