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ناقش مجلس الشورى، التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، عن العام المالي 1439 / 1440هـ.
وطالبت عضو "الشورى" نورة الشعبان؛ بإنشاء مركز وطني للتأهيل البصري في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، وأن يقوم المستشفى بعد ذلك بالتوسع من خلال إنشاء مراكز مماثلة في مناطق المملكة.
كما طالبت عضو "الشورى" الدكتورة حنان الأحمدي؛ بمعالجة التحديات التي تواجه مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، وأبرزها: تناقص ميزانيته التشغيلية، وعدم استقلاليته، وتطبيق الكادر الصحي على العاملين فيه.مجلس الشورى
02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441 01:34 PM
تعرّضت لتقرير المستشفى السنوي المالي وشهدت مطالب لـ"الأحمدي" و"الشعبان"
ناقش مجلس الشورى، التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، عن العام المالي 1439 / 1440هـ.
وطالبت عضو "الشورى" نورة الشعبان؛ بإنشاء مركز وطني للتأهيل البصري في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، وأن يقوم المستشفى بعد ذلك بالتوسع من خلال إنشاء مراكز مماثلة في مناطق المملكة.
كما طالبت عضو "الشورى" الدكتورة حنان الأحمدي؛ بمعالجة التحديات التي تواجه مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، وأبرزها: تناقص ميزانيته التشغيلية، وعدم استقلاليته، وتطبيق الكادر الصحي على العاملين فيه.
، مناقشات "الشورى".. مراكز وطنية للتأهيل البصري ومعالجة تحديات "خالد للعيون" ،
المصدر : الخليج 365
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