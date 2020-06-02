، "مدني جازان" تحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى 8 مساءً ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الأرصاد" نبّهت لأمطار ورياح على عدد من المحافظات

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

جاء ذلك بعدما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

وتشمل الحالة محافظات: الداير بني مالك، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.مديرية الدفاع المدني تقلبات جوية جازان