شكرا لمتابعة خبر عن إعلان موعد الاختبار التحصيلي للطلبة الذين لا يمتلكون المتطلبات التقنية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب أنها ستقوم بإعلان موعد الاختبار التحصيلي وإبلاغها للطلبة الذين لا يمتلكون المتطلبات التقنية مساء اليوم.
وأوضحت،عبر حسابها الخاص بخدمة المستفيدين، أن الطلبة الذين قاموا بالتسجيل في الاختبار التحصيلي، ولا تتوفر لديهم المتطلبات التقنية، سيتم إبلاغهم بمواعيد الاختبار في المقرات عبر ملفهم الشخصي بنظام التسجيل في الساعة الثامنة من مساء اليوم.
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