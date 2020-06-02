شكرا لمتابعة خبر عن طريقة الإستفادة من منصة «أبشر» للاستعلام عن المركبات المحجوزة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تقدم منصة " أبشر " خدمة الإستعلام عن المركبات المحجوزة عبر المنصة . تقدم منصة " أبشر " خدمة الإستعلام عن المركبات المحجوزة عبر المنصة . واوضح حساب " أبشر " عبر " تويتر " طريقة الاستفادة من الخدمة عن طريق الدخول إلى المنصة ، ثم كتابة استعلام المركبات المحجوزة في محرك البحث للانتقال السريع.

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