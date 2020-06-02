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شكرا لمتابعة خبر عن تقنية البنات بتبوك تستعد لتنفيذ الفصل التدريبي الصيفي عن بُعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - محمود البلوي (صدى):إنفاذا لتوجيهات معالي محافظ المؤسسسة العامة للتدريب التقني والمهني ، اعتمد مجلس إدارة الكلية التقنية للبنات بتبوك تنفيذ برنامج الفصل الصيفي -عن بعد- حيث وضحت عميدة الكلية أ. هيفاء الصقر أن الكلية
أتاحت ( 31 مقرر تدريبي نظري ) في مختلف التخصصات ( الحاسب الآلي و تقنية المعلومات ، التقنية الإدارية ، تقنية التزيين النسائي و الدراسات العامة ) و ذلك من خلال شاشة تسجيل المقررات عبر نظام
و ذلك اعتباراً من يوم الأربعاء 11/10/1441 ، ورحبت بمتدربات الكليات الأخرى للتسجيل كزائرات والاستفادة من البرنامج لضمان إنجاز خطتهن التدريبية على أكمل وجه . حيث سيبدأ التدريب عن بعد من يوم الأحد الموافق 15/10/1441 و يستمر حتى 1/1/1442 هـ .
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