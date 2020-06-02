شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن يتفاعل مع استفسار مستفيدة تتقاضى دعمًا بقيمة 414 ريالًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أجاب برنامج حساب المواطن على استفسار طرحه إحدى المستفيدات عبر حسابه الخاص بخدمة المستفيدين على موقع تزيتر.
وكانت المستفيدة قد ذكرت أنها تتقاضى دعم بقيمة 414 ريالاً، في حين أن قيمة راتبها يبلغ 376 ريالًا.
وأوضح البرنامج أن قيمة الدعم صحيحة، وهو الاستحقاق الكامل للفرد المستقل، داعيًا الراغبين في معرفة قيمة الاستحقاق الدخول على الرابط التالي : أضغط هنا
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