بالفيديو.. الطائرات المدنية مزودة بفلاتر كالمستخدمة بغرف عمليات المستشفيات

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وجه الباحث في شؤون الطيران المدني عبدالرحمن الفهد رسالة طمأنينة للمسافرين، بأن الطائرات مزودة بفلاتر كالمستخدمة في غرف عمليات المستشفيات. وجه الباحث في شؤون الطيران المدني عبدالرحمن الفهد رسالة طمأنينة للمسافرين، بأن الطائرات مزودة بفلاتر كالمستخدمة في غرف عمليات المستشفيات. وقال الفهد بانه لا داعي للخوف من الطيران حيث قامت شركات الطيران المدني بواجباتها وتحملت تكلفة عالية في سبيل توفير بيئة آمنه للسفر. وتابع الفهد بان على الراكب ان يقوم بدوره فيما يتعلق بالحماية الصحية لنفسه ولغيره.

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