شكرا لمتابعة خبر عن أمانة الأحساء تُصدر رخصاً إلكترونية خلال الشهرين الماضيين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الأحساء (صدى):

أصدرت الإدارة العامة لتقنية المعلومات بأمانة الاحساء خلال الشهرين الماضيين، عدداً من الرخص الصحية وأخرى لتنسيق المشاريع والبنى التحية، للمستفيدين عبر بوابتها الإلكترونية وأنظمتها التقنية، تضمنت 2754 طلب إصدار شهادات صحية من قِبل المنشآت الصحية المعتمدة،و852 رخصة لتنسيق المشاريع.

وتهدف الأمانة من هذه الخدمات إلى تعزيز التطوير الإجرائي في منظومة إصدار التراخيص للمستفيدين الأفراد والقطاعات الخدمية الأخرى، وتحقيق الاستثمار الأمثل لتقنية المعلومات في قطاع الخدمات البلدية وتطوير بيئة العمل في هندسة الإجراءات واستخدام التقنية في استهداف رفع مستويات الأداء وسرعة الإنجاز مع المحافظة على معايير الجودة ضمن خطط واستراتيجيات الأمانة في تقديم خدمات بلدية عبر المنصات والأنظمة الإلكترونية والقنوات التفاعلية.