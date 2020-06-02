شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الطبيبة سميحة لم يمنعها سنها من التطوع الصحي في ظل جائحة كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

لم يمنع الطبيبة سميحة كبر سنها من العودة لتقديم العطاء والتطوع للعمل الصحي، على الرغم من الظروف الحالية مما دفع ابنتها أيضا للإقتداء بها.

وقالت سميحة بانها قامت بتسجيل اسمها كمتطوعة صحية في ظل الظروف التي تعاني منها البلاد، وكان حبها لوطنها وخدمته دافعا لها للتطوع .

وعلقت شروق ابنة الطبيبة سميحة التي حذت حذو أمها وقدمت نفسها للتطوع لخدمة بلادها بانها اقتنعت بحديث أمها بعد أن قالت لها ان ذلك واجب عليها، ما دام لديكي القدرة على العطاء فلا يجب ان تتأخري عن خدمة البلاد.