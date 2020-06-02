"الشورى" يطالب بتحقيق نسبة التوطين في البرامج والفعاليات الترفيهية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):طالب مجلس الشورى، في قرار أصدره اليوم، الهيئة العامة للترفيه بإلزام القطاعات المنفذة للفعاليات والبرامج الترفيهية بتحقيق نسب السعودة وفق الأنظمة المرعية في المملكة، وذلك بما يسهم في توفير فرص وظيفية أعلى للمواطنين، وبما ينمي المحتوى المحلي كماً وكيفاً .
كما طالب الهيئة العامة للترفيه بالتنسيق مع الجهات المختصة لتطبيق لائحة المحافظة على الذوق العام والأنظمة ذات الصلة على المخالفين في فعالياتها.
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