شكرا لمتابعة خبر عن هيئة الأمر بالمعروف في عسير تطبق الإجراءات الاحترازية للعودة إلى مقرات العمل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى): طبق فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير خطة العودة لمقرات العمل التي أعدتها الرئاسة العامة على المستوى الإداري والميداني. طبق فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير خطة العودة لمقرات العمل التي أعدتها الرئاسة العامة على المستوى الإداري والميداني. حيث تضمنت اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية ضد انتشار المرض، وفق التعليمات المنظمة لذلك.

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