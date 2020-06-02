«الشورى» يوافق على إحلال اسم «الديوان العام للمحاسبة» بدلًا من «ديوان المراقبة العامة»

وافق مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، على إحلال اسم «الديوان العام للمحاسبة» محل اسم «ديوان المراقبة العامة» أينما ورد في نظام ديوان المراقبة العامة، وغيره من الأنظمة والتنظيمات والمراسيم والأوامر والقرارات واللوائح والتعليمات.

جاء ذلك، خلال الجلسة العادية الثانية والأربعين للسنة الرابعة من الدورة السابعة، التي انعقدت «عن بُعد» برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ.

ويناقش المجلس، خلال جلسته، مشروع تعديل نظام الضمان الاجتماعي، الذي جاء ليؤكد اهتمام الدولة بهذا النظام؛ باعتباره ركيزة أساسية من ركائز منظومة الحماية الاجتماعية، وتقديم يد العون والمساعدة إلى الفئات المحتاجة في المجتمع.

وذلك من خلال وضع الآليات، التي تضمن وصول المعاش إلى المستحقين بطريقة تتسم بالكفاءة والعدالة، وضمان حد أدنى من الدخل يلبي الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد، وتقديم الدعم والحماية الاجتماعية للمستفيدين، وتحويل شريحة من المستفيدين من متلقين للمساعدة إلى منتجين؛ تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.

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