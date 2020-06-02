صندوق التنمية العقارية يعلن عودة جميع الفروع للعمل.. ويدعو لإنهاء الإجراءات «إلكترونيًا»

أعلن صندوق التنمية العقارية، اليوم الثلاثاء، جاهزية جميع فروعه حول المملكة لاستقبال المواطنين المستفيدين من القرض العقاري المدعوم، داعياً إياهم لإنهاء إجراءاتهم إلكترونياً بشكل سريع وآمن وعن بُعد، وعدم زيارة الفروع إلا للضرورة القصوى بعد حجز موعد مُسبق عبر بوابة الصندوق الإلكترونية.

وقال المتحدث الرسمي للصندوق، حمود العصيمي، إنه تم فتح فروع الصندوق تدريجياً خلال الأسبوع الجاري لاستقبال المواطنين ممن لديهم حجوزات إلكترونية مُسبقة، بعد التأكد من اكتمال جاهزيتها وفق الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الجهات المختصة.

وأضاف أنه تم فتح 34 فرعاً حالياً، وسيتم فتح فرع مكة المكرمة وفرعي الرياض والدمام النسائي في 21 يونيو الجاري، مؤكداً ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصحية بلبس الكمامات وغسل وتعقيم اليدين، وعدم المصافحة وترك مسافة مترين عن الآخرين.

وشدد العصيمي، على أن الخدمات في الفروع لن تُقدم إلا للضرورة القصوى وللمستفيدين الذين لم تُنفذ طلباتهم إلكترونياً، وذلك بموعد مُسبق عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، من خلال الرابط التالي: www.redf.gov.sa.

ودعا العصيمي، المواطنين، للاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تُغني عن زيارة الفروع، مؤكداً حرص الصندوق على استمرارية تقديم خدمات برنامج القرض العقاري المدعُوم بكل يسر وسهولة إلكترونياً للحفاظ على سلامة المواطنين.

وأشار إلى أن موظفي الفروع سيقدمون الخدمات ضمن أولويات التباعد الاجتماعي، داعياً المواطنين للتقيد باشتراطات السلامة والإجراءات الاحترازية التي شددت عليها الجهات الصحية حفاظاً على سلامتهم، مؤكداً أن صالات ومكاتب الاستقبال والمكاتب الإدارية يتم تعقيمها وتطهيرها دورياً على مدار الساعة وعند خروج المستفيدين والموظفين، إضافة إلى توفير أجهزة قياس الحرارة والمعقمات للزوار، وتقديم إرشادات السلامة وفق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

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يذكر أن صندوق التنمية العقارية قدم خدماته خلال فترة تعليق العمل في الجهات الحكومية عن بُعد من خلال أكثر من 30 خدمة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق.

كما أن مركز العناية بالمستفيد (199088) وقنوات التواصل الاجتماعي مهيأة للرد على استفسارات وأسئلة المواطنين عن برنامج القرض العقاري المدعوم والحلول التمويلية.

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