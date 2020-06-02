تطبيق «توكلنا» يوضح كيفية الحصول على تصريح للحالات العائلية والوفاة

أوضح تطبيق «توكلنا» المعتمد من وزارة الصحة، كيفية الحصول على تصريح حال وقوع ظرف طارئ كحالة وفاة .

وذكر التطبيق- عبر حسابه بتويتر- أنه عند الحاجة للخروج لحالة إنسانية، أو لوفاة أو لظرف عائلي، سواء بين الأحياء أو المدن أو المناطق أثناء منع التجول، يتم تقديم طلب تصريح خروج عبر (تصاريح التنقل) التابع للأمن العام.

وأشار التطبيق، إلى أنه يتم تقديم طلب التصريح عبر الرابط التالي بالضغط هنا.

جاء ذلك، ردًا على استفسار مواطن يتساءل عن السفر بالليل أو الفجر، وهل يعد مخالفًا من عدمه؟.

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