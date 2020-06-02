«الشورى» يوافق على مذكرة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر

وافق مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

جاء ذلك خلال الجلسة العادية الثانية والأربعين للسنة الرابعة من الدورة السابعة، التي انعقدت «عن بعد» برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ.

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