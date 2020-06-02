السعودية اليوم / أمانة جازان تلزم المطاعم والمقاهي بعرض قوائم الطعام إلكترونياً



جيزان 10 شوال 1441 هـ الموافق 02 يونيو 2020 م واس

ألزمت أمانة منطقة جازان المطاعم والمقاهي بالمنطقة بعرض قوائم الطعام باستخدام الماسح الضوئي "الباركود" عن طريق الهواتف الذكية بدلاً من قوائم الطعام البلاستيكية أو الورقية المعمول بها سابقا، حيث بدأت أمانة منطقة جازان منذ إعلان الإجراءات الوقائية الخاصة بالمحال والأسواق التجارية من خلال فرقها الرقابية الميدانية بعمل جولات مكثفة شملت المطاعم والمقاهي .

وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان ، أن الفرق الرقابية في الأمانة والبلديات التابعة كثفت من جولاتها الميدانية للتأكد من تطبيق المطاعم والمقاهي للإجراءات الاحترازية، التي شملت قياس درجة حرارة العملاء وتوفير مطهرات اليد ووضعها في مكان واضح يصل إليه الجميع مع الحرص التام على وضع ملصقات أرضية لتطبيق التباعد الاجتماعي والتأكد من توفر سلال للمهملات تعمل دون الحاجة للمس، كما جرى خلال الجولات الاطلاع على ترتيب طاولات الجلوس بطريقة تضمن الحد الأدنى من التباعد الاجتماعي مع توفير الأغطية القماشية على تلك الطاولات ليسهل إزالتها وتنظيفها مع التأكيد على تنظيف وتطهير دورات المياه كل ساعتين بتواجد سجل خاص بالتنظيف.

وأكد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والصحية والتدابير الوقائية ، وتفعيل الحجز المسبق تلافياً للازدحام، إضافة إلى وضع لافتات بعدم دخول من لديهم أعراض تنفسية ، و منع تقديم الشيشة والمعسل وإغلاق محلات ألعاب الأطفال، بالإضافة إلى عدم استخدام الأدوات متعددة الاستخدام والحرص التام على غسل الأواني باستمرار واستقبال العملاء ما بين الساعة السادسة صباحا وحتى الثامنة مساء مع العمل في أوقات منع التجوال عبر تطبيقات التوصيل حتى الـساعة ١٢ ليلا.

وشدد أمين منطقة جازان على مواصلة الأمانة والبلديات التابعة بتنفيذ جولاتها الميدانية على المطاعم والمقاهي على مدار الساعة للتأكيد على تطبيق جميع التعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من أجل بيئة صحية آمنة للجميع مع التأكيد بعدم التهاون في فرض الغرامات في حال عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية وتطبيق لائحة الغرامات البلدية على المخالفين ، منبهةً على الجميع بالإبلاغ في حال وجود أي ملاحظات حول تكدس العملاء داخل المطاعم والمقاهي أو التهاون في تطبيق التعليمات الوقائية التي أعلنتها الأمانة بالتواصل والإبلاغ عبر مركز البلاغات ٩٤٠ على مدار الساعة.

// انتهى //

13:02ت م

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