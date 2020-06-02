السعودية اليوم / بلجيكا تسجل 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بروكسل 10 شوال 1441 هـ الموافق 02 يونيو 2020 م واس

سجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 98 إصابة مؤكدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة البلجيكية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصلت إلى 58.615 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9505 وفيات.

// انتهى //

12:56ت م

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بروكسل 10 شوال 1441 هـ الموافق 02 يونيو 2020 م واسسجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 98 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 19 حالة وفاة .وذكرت وزارة الصحة البلجيكية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصلت إلى 58.615 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9505 وفيات.// انتهى //12:56ت م0075

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