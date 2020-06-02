السعودية اليوم / روسيا تسجل 8863 إصابة جديدة بفيروس كورونا



موسكو 10 شوال 1441 هـ الموافق 02 يونيو 2020 م واس

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 8863 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفاد مركز الطوارئ الروسي في بيانه اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 423.741 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5037 حالة وفاة.

// انتهى //

12:51ت م

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موسكو 10 شوال 1441 هـ الموافق 02 يونيو 2020 م واسسجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 8863 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و 182 حالة وفاة.وأفاد مركز الطوارئ الروسي في بيانه اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 423.741 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5037 حالة وفاة.// انتهى //12:51ت م0073

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