السعودية اليوم / جهود توعوية ووقائية تواكب توافد المصلين إلى مسجد قُبَاء بالمدينة المنورة



المدينة المنورة 10 شوال 1441 هـ الموافق 02 يونيو 2020 م واس

يتوافد المصلّون إلى مسجد قُبَاء بالمدينة المنورة وسط إجراءات احترازية يشرف على تنفيذها فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة، تحقيقاً لمعايير السلامة والوقاية من

وتفقّد مدير عام فرع الشؤون الإسلامية بالمدينة المنورة المكلّف الشيخ وجب بن علي العتيبي آلية تنفيذ الخطة التشغيلية وإجراءات استقبال المصلين بمسجد قُبَاء, كما تابع جهود وأعمال ممثلي الصيانة والمشرفين, بما في ذلك مهام توعية مرتادي المسجد, وتركيب اللوحات الإرشادية والشاشات الإلكترونية التي تقدّم لهم النصائح والإرشادات بعدة لغات, حيث يقوم ١٣٠ عاملاً على تنفيذ مهام الصيانة والنظافة والتعقيم بمسجد قُبَاء إلى جانب عدد من الحراسات الأمنية ومراقبي الصيانة والمشرفين الذين يعملون على مدار الساعة لمتابعة تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

// انتهى//

12:30ت م

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المدينة المنورة 10 شوال 1441 هـ الموافق 02 يونيو 2020 م واسيتوافد المصلّون إلى مسجد قُبَاء بالمدينة المنورة وسط إجراءات احترازية يشرف على تنفيذها فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة، تحقيقاً لمعايير السلامة والوقاية من فيروس كورونا المستجد وتفقّد مدير عام فرع الشؤون الإسلامية بالمدينة المنورة المكلّف الشيخ وجب بن علي العتيبي آلية تنفيذ الخطة التشغيلية وإجراءات استقبال المصلين بمسجد قُبَاء, كما تابع جهود وأعمال ممثلي الصيانة والمشرفين, بما في ذلك مهام توعية مرتادي المسجد, وتركيب اللوحات الإرشادية والشاشات الإلكترونية التي تقدّم لهم النصائح والإرشادات بعدة لغات, حيث يقوم ١٣٠ عاملاً على تنفيذ مهام الصيانة والنظافة والتعقيم بمسجد قُبَاء إلى جانب عدد من الحراسات الأمنية ومراقبي الصيانة والمشرفين الذين يعملون على مدار الساعة لمتابعة تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.// انتهى//12:30ت م0063

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