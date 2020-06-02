شكرا لقرائتكم خبر عن "الهلال الأحمر" يتفاعل مع 120 ألف بلاغ إسعافي خلال مايو والان نبدء بالتفاصيل

تلقت غرفة العميات المركزية لهيئة الهلال الأحمر السعودي أكثر من 726 ألف مكالمة خلال شهر مايو 2020، حيث تعاملت الفرق الإسعافية مع 120 ألف بلاغ إسعافي منها 50 ألف حالة طارئة نقلت إلى المستشفيات، وذلك في ظل حالة الإجراءات الصحية المشددة التي تشهدها المملكة لمواجهة جائحة كورونا.

وكشفت هيئة الهلال الأحمر السعودي في تقريرها الشهري أن عدد الفرص التطوعية خلال شهر مايو بلغ 328 فرصة تطوعية، شارك بها أكثر من 2489 متطوعا ومتطوعة بإجمالي ساعات تطوعية بلغ أكثر من 15 ألف ساعة .

وتكثف الهيئة جهودها خلال الفترة الحالية وذلك من خلال الفرق الإسعافية المنتشرة في جميع مناطق المملكة وغرفة العمليات المركزية التي ضاعفت طواقمها للعمل على مدار الساعة لخدمة المواطنين والمقيمين.