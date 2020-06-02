شكرا لقرائتكم خبر عن 40 فرقة ميدانية تكافح الجراد في 4 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

كشفت تقارير وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن تشكيل 40 فرقة ميدانية للتصدي للجراد الصحراوي خلال "الموسم المستحدث"، في جنوب الرياض (وادي الدواسر والسليل والأفلاج)، وجنوب شرق عسير (أحد رفيدة، وسراة عبيدة،ووادي بن هشبل، وتثليث،وبيشة، وطريب، والخنقة، والمراكز التابعة لها)، ومحافظات نجران والصحراء الشرقية منها، ومرتفعات شرق الطائف في منطقة مكة المكرمة.

وأكدت الوزارة، أن الخطوة الاستباقية لمواجهة خطر الآفة خلال هذا الموسم غير الاعتيادي الذي لم يحدث منذ سنوات، تمثلت في تشكيل 24 فرقة مكافحة، و9 فرق استكشاف و5 فرق إشراف ومتابعة، وفرقتي صيانة، بالإضافة إلى توفير 15,000 لتر من مبيدات (EC, ULV)، وتأمين كميات كافية من أدوات السلامة وقطع الغيار والزيوت والمحروقات كدعم لوجستي لتسهيل سير العمل.

وأشارت، إلى أن الاحترازات والإجراءات الحالية، تهدف إلى الحد من التكاثر المحدود في المناطق المذكورة، ومواجهة التهديد مرتفع المستوى لغزو أسراب الجراد القادمة من سلطنة عمان واليمن، خصوصاً الأجزاء الشرقية منها، كما أن جنوب الجزيرة العربية يتأثر بعاصفة ممطرة متزامنة مع هجرة الأسراب من شرق أفريقيا نحو الموسم الصيفي في جنوب غرب آسيا (الهند وباكستان)، وهذه العاصفة ربما تغير مسار الأسراب، لتعود شمالاً نحو وسط اليمن، ومن ثم تتوغل شمالاً نحو المناطق الجنوبية للمملكة في مناطق (عسير ونجران ومرتفعات جازان).