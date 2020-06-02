شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات احترازية مشددة في «جوازات القصيم» والان نبدء بالتفاصيل
نفذت جوازات منطقة القصيم عدة إجراءات احترازية في مقرات العمل عبر تطبيق آلية التباعد الاجتماعي لمنسوبيها وكذلك لمراجعي الجوازات ، وذلك ضمن استعداداتها لعودة العمل تدريجياً واستقبال المراجعين وإنفاذاً للتوجيهات الصادرة بشأن إجراء الاحترازات الخاصة لمواجهة فيروس كورونا بمتابعة من مدير جوازات منطقة القصيم العميد عبدالرحمن بن رحمه الشبرمي .
وتضمنت الإجراءات وضع ملصقات التباعد بالمسافة الكافية للمراجعين وتعقيم مبنى الإدارة من الداخل والخارج ، بالإضافة إلى بث الرسائل الإعلامية التوعوية لمنسوبي الإدارة وللمراجعين بأهمية التباعد وارتداء الكمامات واستخدام المعقمات وغيره من الرسائل التوعوية .
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