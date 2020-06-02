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المغرب يسجل 26 إصابة جديدة بكورونا المزيد

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة

الخليج 365

الثلاثاء 2020/6/2 01:14 م بتوقيت أبوظبي

أعلنت وزارة الصحة المغربية الثلاثاء 26 إصابة جديدة بفيروس المستجد خلال الساعات الماضية ليرتفع عدد الإصابات في البلاد إلى 7859 حالة.

وقالت الوزارة إن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 221 ألفا و154 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، خلال الفترة الزمنية بين السادسة من مساء الإثنين والعاشرة من صباح الثلاثاء، ليستقر إجمالي الوفيات في 205.

كما أعلن المغرب شفاء 398 حالة شفاء جديدة خلال المدة نفسها، وفق البيانات الرسمية، وبذلك يرتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 6291 حالة.

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