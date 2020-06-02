الكويت تسجل 1382 حالة شفاء من كورونا المزيد

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الثلاثاء، شفاء 1382 حالة من المصابين بفيروس كورونا (كوفيد-19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 14 ألفا و281 حالة.

وقالت الوزارة في بيان إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات مبينة أنه سيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا).