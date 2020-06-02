سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 2 يونيو 2020

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر مقابل الجنيه المصري، بداية تعاملات البنوك وشركات الصرافة اليوم الثلاثاء، بواقع 5 قروش، ليصل إلى 15.88 جنيه للشراء و15.98 للبيع، مقابل 15.83 جنيه للشراء و15.93 للبيع في ختام تعاملات أمس الإثنين.



وسجل سعر الدولار في مصر على شاشات البنك المركزي المصري، 15.86 جنيه للشراء، و15.99 جنيه للبيع.

وجاءت الزيادة بعد هبوط نسبي بواقع 3 قروش خلال تعاملات أمس الإثنين، نتيجة توقف المعاملات المصرفية خلال عطلة طويلة نسبيا قضتها البنوك المصرية بمناسبة عيد الفطر المبارك من الأحد 24 مايو/أيار، وحتى الخميس 28 مايو/أيار الماضي.

أعلى سعر للدولار في مصر

وبلغ أعلى سعر للدولار 15.88 جنيه للشراء و15.98 جنيه للبيع، وذلك في بنوك المصري الخليجي، والعربي الأفريقي، الأهلي الكويتي، المصرف المتحد، بلوم، البنك التجاري الدولي.

أقل سعر للدولار في مصر

وعرض مصرف أبوظبي الإسلامي أقل سعر للعملة الخضراء ، عند مستوى 15.77 للشراء، و15.87 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، خلال تعاملات صباح الثلاثاء، سعر 15.86 جنيه للشراء و15.96 للبيع، وهو السعر نفسه في بنك مصر.

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سعر اليورو والإسترليني

وتراجع سعر اليورو في عدد من البنوك أبرزهم بنك التعمير والإسكان، المصرف المتحد، العربي الأفريقي، الأهلي الكويتي بيريوس، والبنك التجاري الدولي، مسجلا 17.65 للشراء و17.80 للبيع، فيما سجل في البنك الأهلي المصري سعر 17.63 جنيه للشراء، 17.77 للبيع، وهو السعر نفسه في بنك مصر.

أما عن سعر الإسترليني فاستقر عند مستوى 19.81 للشراء و20.01 للبيع في البنك التجاري الدولي، وهو السعر نفسه في بنوك العربي الأفريقي، المصرف المتحد، الأهلي الكويتي- بيريوس، فيما سجل في البنك الأهلي اليوناني-مصر سعر 19.80 للشراء، و20 جنيها للبيع.

وفي البنك المركزي أظهرت الشاشات سعر الجنيه الإسترليني عند 19.65 للشراء، و19.82 جنيه للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي على شاشات البنك الأهلي المصري، 4.14 جنيه للشراء، 4.25 للبيع، وفي البنك التجاري الدولي جاء سعره 4.15 للشراء، 4.25 للبيع.

وعن الدرهم الإماراتي جاء سعره 4.29 جنيه للشراء، و4.34 للبيع في بنكي مصر والأهلي المصري، وجاء أعلى سعر له في البنك الأهلي الكويتي – بيريوس محققا سعر 4.32 جنيه للشراء، 4.35 جنيه للبيع.

وعن سعر الدينار الكويتي، فحقق 50.08 جنيه للشراء، 51.80 للبيع في بنكي الأهلي المصري ومصر، أما في بنك التجاري الدولي فقد سجل 49.22 جنيه للشراء، و51.88 جنيه للبيع.