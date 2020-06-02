محمد بن مسعود - الدمام - وصل إجمالي عدد الإصابات بكوفيد-19 إلى 35836 قالت وزارة الصحة: إن سنغافورة سجلت 544 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد يوم الثلاثاء. ووفق "رويترز" وصل إجمالي عدد الإصابات بمرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بالفيروس إلى 35836 حالة.فيروس كورونا الجديد 02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441 11:53 AM Advertisements وصل إجمالي عدد الإصابات بكوفيد-19 إلى 35836 544 حالة إصابة جديدة بكورونا تسجلها سنغافورة 544 حالة إصابة جديدة بكورونا تسجلها سنغافورة قالت وزارة الصحة: إن سنغافورة سجلت 544 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد يوم الثلاثاء. ووفق "رويترز" وصل إجمالي عدد الإصابات بمرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بالفيروس إلى 35836 حالة. الكلمات المفتاحية ، 544 حالة إصابة جديدة بكورونا تسجلها سنغافورة ،

المصدر : الخليج 365

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