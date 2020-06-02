محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الحالات المصابة وصل إلى 168 حالة سجّلت ليبيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 12 إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد. وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 168 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5 وفيات، مشيراً إلى أن 52 حالة تماثلت للشفاء.ليبيا فيروس كورونا الجديد 02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441 11:13 AM Advertisements إجمالي الحالات المصابة وصل إلى 168 حالة ليبيا تسجّل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبيا تسجّل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا سجّلت ليبيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 12 إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد. وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 168 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5 وفيات، مشيراً إلى أن 52 حالة تماثلت للشفاء. الكلمات المفتاحية ، ليبيا تسجّل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،

المصدر : الخليج 365

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