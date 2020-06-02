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أزالت أمانة الطائف -ممثلة في مكتب الخدمات البلدية بالعطيف- أكثر من 12 ألف م2 من التعديات غير النظامية على الأراضي الحكومية البيضاء، ونفّذت آلياتُ الأمانة أعمال الإزالة، عقب التأكد من عدم وجود مسوغات شرعية ونظامية لإقامة الإشغالات.
وأوضحت أمانة الطائف أن التعديات تَمَثّلت في إقامة أسوار من البلك، وغرف من الصفيح، وإقامة حظائر للماشية، وخزانات مياه، وإشغالات مختلفة، تهدف لحيازة الأراضي بصورة غير نظامية، وتم التعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.
وبيّنت الأمانة أن الفِرَق الرقابية لمتابعة التعديات تقوم برصد التجاوزات باستمرار للحد من انتشارها، وتعمل البلديات الفرعية على ضبط المخالفات في نطاق أعمالها، ويتم إزالة التجاوزات بأسرع وقت حتى لا تتحول إلى أمر واقع يصعب التعامل معها في مراحل لاحقة.
وأشارت إلى أن التعديات على الأراضي الحكومية تعرقل أعمال التنمية والتطوير؛ حيث إن هذه الأراضي مخصصة لمشاريع مستقبلية وأخرى خدمية.
02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441 11:01 AM
تَمَثلت في أسوار من البلك وغرف من الصفيح وحظائر للماشيةإزالة 12 ألف م2 من التعديات على الأراضي الحكومية بعطيف الطائف
أزالت أمانة الطائف -ممثلة في مكتب الخدمات البلدية بالعطيف- أكثر من 12 ألف م2 من التعديات غير النظامية على الأراضي الحكومية البيضاء، ونفّذت آلياتُ الأمانة أعمال الإزالة، عقب التأكد من عدم وجود مسوغات شرعية ونظامية لإقامة الإشغالات.
وأوضحت أمانة الطائف أن التعديات تَمَثّلت في إقامة أسوار من البلك، وغرف من الصفيح، وإقامة حظائر للماشية، وخزانات مياه، وإشغالات مختلفة، تهدف لحيازة الأراضي بصورة غير نظامية، وتم التعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.
وبيّنت الأمانة أن الفِرَق الرقابية لمتابعة التعديات تقوم برصد التجاوزات باستمرار للحد من انتشارها، وتعمل البلديات الفرعية على ضبط المخالفات في نطاق أعمالها، ويتم إزالة التجاوزات بأسرع وقت حتى لا تتحول إلى أمر واقع يصعب التعامل معها في مراحل لاحقة.
وأشارت إلى أن التعديات على الأراضي الحكومية تعرقل أعمال التنمية والتطوير؛ حيث إن هذه الأراضي مخصصة لمشاريع مستقبلية وأخرى خدمية.
، إزالة 12 ألف م2 من التعديات على الأراضي الحكومية بعطيف الطائف ،
المصدر : الخليج 365
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