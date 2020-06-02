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النيابة العامة تحقق في واقعة التعدي على موظف ببلدية محايل عسير

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الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

تباشر النيابة العامة إجراءاتها للتحقق في واقعة تعدي ثلاث أشخاص على موظف تابع لبلدية محايل عسير.

وكان الموظف قد أدعى في وقت سابق أنه تعرض للاعتداء من قبل مواطن ووافدين أثناء مباشرته لعمله في آخر يوم من منع التجول الكلي.

وأوضح أنه تحدث في البداية معهم من أجل ثنيهم عن الإحداث في أحد المواقع شرق المحافظة، إلا أنهم اعتدوا عليه وسرقوا جواله الذى التقط من خلاله صور لمخالفاتهم.

وتوجه الموظف إلى الشرطة وقدم بلاغ بشأن الحادث، لتباشر النيابة العامة تحقيقاتها لكشف ملابساته ومحاسبة المتورطين به.

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