شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطن يروي لحظات صعبة عاشها أثناء إصابته بكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

سرد المواطن محمد مغربي، كيفية اكتشاف إصابته بفيروس كورونا الجديد، وما عاشه خلال تلك الفترة من أوقات عصيبة.

وأوضح، خلال مداخلة له في برنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية، أن اكتشافه للمرض جاء بعد أن ظهرت بعض الأعراض على والده إلا أن والده توفي بعد ذلك إثر جلطة في الدماغ.

وأضاف أن رحيل والده كان أمر صعب عليه لدرجة أنه لم يشعر بأعراض الإصابة بالفيروس عندما تأكد من إصابته به، مشيرًا إلى أنه تم عزله في المستشفى، ثم أكمل فترة عزله بعد ذلك في منزله.

وأكد أن أصعب ما كان يواجه في العزل هو عدم رؤيته لأسرته، مناشدًا الجميع بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة بالفيروس.