شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أمانة الرياض توجه المطاعم والمقاهي بترك مسافة آمنة بين الطاولات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نشرت أمانة منطقة الرياض، بعض الإرشادات من خلال فيديو توضيحي لأصحاب المطاعم والمقاهي، بهدف الحفاظ على المواطنين وتفاديا لإغلاق المقهى أو المطعم.

وأوضحت امانة الرياض عبر حسابها "تويتر" أنه يجب ترك مسافة آمنة من متر ونصف إلى مترين بين الطاولات.

وشددت الامانة على أن تلتزم المنشآت بجميع التوجيهات الإحترازية، بهدف الوصول بالمجتمع لبر الأمان.