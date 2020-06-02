شكرا لمتابعة خبر عن «الأرصاد» تنبه من أمطار رعدية وأتربة مثارة على نجران والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على منطقة نجران .

وبينت الهيئة أن الحالة تشمل محافظة شرورة، وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً - بمشيئة الله - .