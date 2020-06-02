" الشورى " يناقش التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

‫ناقش مجلس الشورى‬، التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1439- 1440هـ.

وكانت عضو ‫الشورى نورة الشعبان، قد طالبت بإنشاء مركز وطني للتأهيل البصري في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون وأن يقوم المستشفى بعد ذلك بالتوسع من خلال إنشاء مراكز مماثلة في مناطق المملكة.

كما طالبت عضو الشورى حنان الأحمدي بمعالجة التحديات التي تواجه المستشفى وأبرزها: تناقص ميزانيته التشغيلية، وعدم استقلاليته، وتطبيق الكادر الصحي على العاملين فيه