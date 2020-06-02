شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قصة القطة "سعيدة" التي أنقذتها مواطنة من الموت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

على خلفية مقطع الفيديو الذي نشرته " صدى " للحظة عودة قطة للحياة بعدما أنقذتها مواطنة بالرياض، روت المنقذة قصة القطة وكيف عثرت عليها.

وقالت المواطنة وتدعى " حصة القحطاني "، إنها وجدت القطة بالصدفة أثناء تجولها في المنزل، فاقدة للوعي، وسرعان ما حاولت إنقاذها حيث كانت قد تعرضت للاختناق.

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وأشارت المواطنة إلى أنها أطلقت على القطة اسم " سعيدة " وأنها أصبحت بحالة جيدة، لافتة إلى أن أولادها هم من نشروا المقطع، معبرة عن سعادتها بردود الفعل الغير متوقعة.

وكان المقطع قد لاقى تداولا واسعا، إذ أشاد متداولوه بحسن تصرف السيدة الإنساني والرحيم، مؤكدين على أهمية الرفق بالحيوان.