شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..أمير عسير يهدي سيارة لمتطوعين تعرضا لحادث أثناء توصيل الأدوية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):فاجأ أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، متطوعين بعد تعرضهما لحادث مروري أثناء توصيل الأدوية للمستفيدين، بهدية غير متوقعة.
وقال المتطوعان سعود بن حسن وعبدالعزيز آل معيض، إن الأمير تركي بن طلال تواصل معهما واستدعاهما للاطمئنان على صحتهما، وأهداهما سيارة.
وأشار المتطوعان إلى أن الحادث المروري لم يمنعهما من إكمال المهمة وتوصيل الأدوية إلى الوجهة المقصودة.
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