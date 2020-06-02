شكرا لمتابعة خبر عن أكثر من 100 جنازة في يوم واحد بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

شهدت الرياض، أمس الاثنين، تشييع جثمان 109 شخصًا، وذلك في يوم واحد فقط.

وجهز جامع الراجحي 27 جنازة، فيما جهز جامع عتيقة 22 جنازة، والأمير ماجد 22، وجامع الشيخ البواردي 8، وجامع الأمير فهد بن محمد 7، والجوهرة البابطين 7، وجامع الذياب 5، وجامع عبدالله المهيني 5، وجامع الملك خالد 4.

بينما جهز جامع إمام الدعوة جنازة واحدة، وجامع والدة الأمير بندر جنازة واحدة أيضًا.