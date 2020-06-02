شكرا لمتابعة خبر عن استعراض بالأسلحة وسير بدون لوحات بطرق المملكة رغم العقوبات (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

يواصل عدد من الأشخاص المخالفين في ارتكاب مخالفات ما بين الاستعراض بالأسلحة النارية وإطلاق الرصاص في الهواء.

ونشر حساب "طرق الرياض" الرسمي على "تويتر" فيديو يرصد أسوأ المخالفات التي تقع في شوارع المملكة.

وتتضمنت المخالفات الاستعراض بالأسلحة، وتصوير السيارات الأمنية، والسير بوقت منع التجول، والسير بدون لوحة بالإضافة إلى السرعة والتظليل والتباهي بالمخالفات ونشرها.