تكدس في مطعم "فلافل" بدون كمامات يثير الغضب في المملكة

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): نشر الشاعر عبداللطيف آل الشيخ فيديو يرصد تطدس وازدحام في مطعم يبيع "الفلافل" يقال أنه يقع في الطائف. نشر الشاعر عبداللطيف آل الشيخ فيديو يرصد تطدس وازدحام في مطعم يبيع "الفلافل" يقال أنه يقع في الطائف. ووثق الفيديو تجمعات كبيرة داخل المحل لشراء الطعام ولكن بدون كمامات او قفازات. وأثار الفيديو الغضب، فيما أشار أخرين إلى إمكانية أن يكون الفيديو قديم، وطالب البعض الأخر بالتحقيق في حقيقة الفيديو؛ للقبض على المخالفين إن لم يكن قديمًا.

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