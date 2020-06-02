شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. السند يوضح حكم الطلاق في طهر جامعها فيه والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح الشيخ عبدالرحمن السند حكم الطلاق في طهر جامعها فيه، قائلا إن سبب المنع في هذا عدم إطالة العدة علي المرأة.
وأضاف السند خلال حواره في برنامج " يستفتونك ":" إذا وقع الطلاق علي المرأة في حال الحيض، فنحن نقول إن عدة المطلقة 3 حيضات، فان هذا يقع إطالة في عدتها ".
وأوضح السند:" تلمس الفقهاء من الحكم هذه العلة، في حال الحيض يعتريها حالة صحية وبدنية ليس كحالها في الطهر ".
وتابع السند:" أن عدم الاستمتاع التام فيكون هذا من إيقاع الشيطان ومن الحكم التي ذكرها الفقهاء في بشأن نفور الشخص من زوجته ".
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