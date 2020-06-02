شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. عاداتك اليومية قد تصيبك بفيروس ⁧كورونا⁩ أو تقيك منه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أشارت وزارة الصحة إلى عادات يومية قد تتسبب بإصابتك بفيروس كورونا المستجد ومنها عدم لبس الكمامة، والمصافحة.

وشددت وزارة الصحة في فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر:" ألبس كمامتك، سلم من بعيد، صل على سجادتك وابتعد 2 متر، اغسل الكمامة بعد الاستخدام، ادفع إلكترونيا، لا تصافح، لا تلمس إلا ما تحتاج ".

وكانت المملكة بدأت المرحلة الثانية من مراحل عودتها للحياة الطبيعية، وتستمر هذه المرحلة مدة 20 يوماً، ويتاح فيها عودة الموظفين والموظفات في القطاعين، وفتح المساجد والطيران الداخلي، كذلك المطاعم والمقاهي، بوقت تجول هو الأطول منذ مارس الماضي، حيث سيكون من الساعة 6 صباحاً حتى 8 مساء.

ووجه وزير الصحة توفيق الربيعة تحذيرا للمواطنين من أن من يخل بإجراءات مكافحة كورونا سيعيدنا للوراء، منوهاً بقدرة بلاده على مكافحة الجائحة.