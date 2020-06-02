شكرا لمتابعة خبر عن متحدث الصحة: لاحظنا ارتفاع في الحالات بجدة والرياض (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أن هناك ارتفاع في حالات الإصابة في بعض المدن مثل جدة والرياض.

وقال خلال لقائه ببرنامج "الراصد": " لاحظنا في بعض المدن شيئًا من الارتفاع حتى في الحالات الحرجة وهذا ناتج عما يدل من عدم تمسك بالسلوكيات الصحية مثل جدة والرياض، ولا نريد أن نشاهد مزيدًا من الإصابات أو الحالات الحرجة أو المشاكل الصحية " .

وأضاف: " لا نريد أن نشاهد المزيد من الحالات الحرجة أو المشاكل الصحية الناتجة عن التصرفات اللامسؤولة " .