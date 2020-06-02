الأرصاد: أمطار رعدية على نجران وعسير وجازان

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس، الثلاثاء، هطولاً لأمطار رعدية تسبق برياح نشطة على مناطق نجران، جازان، وعسير، فيما تؤثر الرياح النشطة على مناطق (مكة المكرمة، والمدينة المنورة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-42 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية بسرعة 15-35 كم/ ساعة، تتحول مساءً إلى شمالية شرقية إلى شرقية، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج.

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